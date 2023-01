Federica Pellegrini e la foto 'fetish' in ascensore. I fan protestano: "Brutto esempio"

Critiche per l'ultima foto di Federica Pellegrini

"E gli altri condomini ringraziano per l'impronta in ascensore...", ha scritto un utente tra i commenti sotto al post. E poi ancora: "Che foto demenziale", "Siete proprio due maleducati", "Che brutto esempio". Qualcun altro ha invece evidenziato: "Federica, non ti preoccupare che gli italiani ti ricorderanno per un bel po' anche senza queste pagliacciate". Nessuna replica al momento da parte della Pellegrini e di Giunta, reduci da un favoloso viaggio di nozze alle Maldive.