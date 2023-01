Alice Campello e le macchie post parto sulla mano: ecco cosa sono

Ancora problemi per Alice Campello dopo la nascita della quarta figlia Bella. La moglie di Alvaro Morata ha mostrato su Instagram alcune macchie apparse sulla mano e sul polso dopo il rientro a casa. "A qualcuno è successo di avere allergia ai cerotti che usano all'ospedale dove c'era la flebo? Quanto ci hanno messo ad andare via?", ha chiesto l'imprenditrice veneziana ai suoi oltre 3milioni di follower. A quanto pare l'influencer deve fare i conti con delle lesioni da cerotto: una complicanza frequente che causa dolore e disagio al paziente e può portare a vere e proprie lesioni dell'epidermide. Conseguenza che può capitare in tutte le strutture ospedaliere e che può riguardare ogni fascia d'età.