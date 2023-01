Paris Hilton, nato il primo figlio: così lo ha annunciato sui social

Il benvenuto social

"Non ci sono parole per esprimere quanto sei già amato", ha detto la 41enne ex star dei reality in un messaggio accompagnato da una fotografia e da un'emoji a forma di cuore blu. Ha rivelato il mese scorso di aver tentato, con il marito dal 2021, l'imprenditore Carter Raum, la fecondazione in vitro durante la pandemia di Covid-19. Era "il momento opportuno", poiché il mondo è stato "fermato" all'inizio della crisi del Covid-19, ha spiegato a 'People Magazine'. In una dichiarazione rilasciata alla rivista, Paris Hilton ha affermato che le persone a lei vicine sono "traboccanti di amore per il nostro bambino".