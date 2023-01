Hitler con la maglia della Roma: la vergogna degli adesivi apparsi nella Capitale

ROMA - Ennesimo brutto episodio nella capitale, ancor più odioso perché verificatosi in prossimità della Giornata della Memoria : da Piazza Vescovio a tutto il quartiere Trieste, da Talenti a Montesacro, al Tufello, sono diversi i quartieri della Capitale che oggi si sono risvegliati con mura, saracinesche e segnaletiche stradali tappezzate da sticker rettangolari raffiguranti Hitler con la maglia della Roma . Un gesto che non ha lasciato spiazzata la Giunta capitolina, che ha reagito immediatamente.

La rabbia del Sindaco Gualtieri: "Ordinata la rimozione"

Il Sindaco Gualtieri via Twitter ha subito sfogato la sua rabbia e comunicato ai cittadini le misure prese a stretto giro di posta, in attesa delle indagini per risalire ai responsabili: "Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori".