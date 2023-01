Wanda Nara infedele con Keita? Icardi è una furia: svelata la verità sui social

"Buongiorno, solo per farvi sapere che ho cancellato le storie perché già erano uscite ovunque e non voglio fare pubblicità ai paparazzi. Perché sicuramente adesso si inventano anche che mi sono pentito. Vi auguro una buona giornata". È questo il messaggio della nuova storia pubblicata su Instagram da Mauro Icardi come integrazione delle vecchie, cancellate dall'attaccante del Galatasaray, che contenevano un duro sfogo contro il giornalista spagnolo Jordi Martin, reo di aver svelato il presunto tradimento di Wanda Nara con l'ex Inter Keita. Icardi ha voluto mettere un punto alla vicenda in due mosse: prima, nella serata di ieri (mercoledì 25 gennaio), rispondendo via social al giornalista senza risparmiare attacchi e insulti, e poi - oggi - cancellando quelle vecchie storie e postandone un'altra con un nuovo messaggio di spiegazione. Sperando di chiudere una volta per tutte il caso.