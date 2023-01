Pazzesco Masterchef, gli ascolti sono clamorosi: ecco il dato ufficiale

L'appuntamento di ieri con il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, su Sky Uno e on demand, ha totalizzato 964mila spettatori, +22% rispetto alla scorsa settimana e in linea rispetto a un anno fa, con il 4,4% di share e il 72% di permanenza. Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1 milione 22mila spettatori medi e il 4% di share, con 1.476.990 contatti; a seguire, il secondo episodio di serata ha raggiunto 905mila spettatori medi, con il 4,9% di share e 1.207.965 contatti. Gli ascolti degli episodi della scorsa settimana, nei sette giorni, hanno raggiunto 2 milioni 8 mila spettatori con quasi 2,6 milioni di contatti unici e una permanenza sempre altissima, al 77%, in crescita del +10% rispetto alla scorsa stagione.