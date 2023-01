Icardi beccato con una nuova ragazza: lei pubblica i messaggi hot, lui svela la verità

ISTANBUL (Turchia) - Nuovo capitolo di quella che ormai è diventata una vera e propria saga, degna delle più famose telenovelas degli anni '80: Mauro Icardi e Wanda Nara sono ancora al centro del gossip, solo pochi giorni dopo le bollenti rivelazioni sul presunto tradimento di lei con il compagno di squadra di lui Keita Balde. L'ultimo pettegolezzo avrebbe a che fare con le presunte avances dell'attaccante argentino nei confronti di Rocìo Galera, psicologa dell'educazione e modella, che vanta circa 45mila followers su Instagram.

Le reazioni alla storia su Instagram e i messaggi bollenti Secondo quanto rivelato dalla ragazza su LAM (America Tv), Icardi avrebbe inizialmente reagito ad una storia Instagram in cui lei appariva insieme al compagno con le emoji di un leone e di un cuore. Di lì lo scambio di messaggi, nei quali Mauro dopo essersi "rivelato" ("Sono io nessuno gestisce i social per me"), avrebbe invitato Rocìo a Istanbul, ma a una condizione: "L'unica cosa che ti chiedo è la privacy".

I dubbi di Rocìo e i biglietti Nel suo racconto alla tv sudamericana, la Galera racconta ancora: "Non lo conosco personalmente, ma a chi non piace Mauro Icardi... Io sono una ragazza normale e non pensavo fosse divorziato, poi ho visto che Wanda ha una nuova relazione e mi sono chiesta perché mi avesse contattato. Poi l'unica cosa che mi ha detto è che se ero d'accordo mi avrebbe fatto avere i biglietti per il viaggio, dopo di che non ci siamo più sentiti".