Lazio, post ironico su Kim Kardashian e la maglia della Roma... con musica dei Maneskin

ROMA - Nella Capitale, qualcuno dice sia un limite, la rivalità cittadina si vive intensamente 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno. E vista la caratteristica ironia dei romani, guai a prestare il fianco... E' capitato oggi alla Roma , con la foto virale della star americana Kim Kardashian , ritratta dai paparazzi con la maglia giallorossa per un'immagine diventata in poche ore iconica per il club guidato dai Friedkin . Ma proprio come nei derby in campo, la situazione a volte si ribalta sul più bello, magari a causa di un particolare.

Stagione '97/'98 e quel "poker servito"

Al tempo dei social nulla sfugge più all'occhio attento dei followers e la maglia indossata dalla Kardashian si è rivelata essere quella della zemaniana Roma del 1997/1998, una stagione destinata a passare alla storia del calcio capitolino. Un assist a porta vuota per la Lazio, che tramite i suoi social, da Twitter a Instagram ha simpaticamente infierito.

"Mamma mia Kim! Ci hai sbloccato un ricordo"

"Ci hai sbloccato un ricordo!". In effetti in quella stagione si giocarono quattro derby tra campionato e Coppa Italia, tutti vinti dalla squadra di Eriksson, che si stava formando come quella che di lì a poco avrebbe iniziato a mietere trofei e successi, fino al trionfo dello Scudetto del 2000. Troppo facile allora pubblicare i video dei gol segnati dai biancocelesti, dalle firme eccellenti di Mancini, Nedved e Casiraghi, fino all'autografo in calce di Gottardi, che siglò un poker servito ancora oggi mai ripetuto.

La chicca della "colonna sonora"

Nel video "commemorativo" ironicamente pubblicato dalla Lazio non può passare inosservata la colonna sonora, con "Mamma mia" dei Maneskin a richiamare il "Mamma mia Kim!", che forse troppo frettolosamente era stato titolato dai social della Roma. E che come da tradizione dei derby si è rivelato un autogol. Una simpatica frecciata anche a Damiano, front man della band romana, che non ha mai nascosto la sua fede giallorossa e già protagonista di pepati botta e risposta con i tifosi biancocelesti.