Falsi vaccini per Green Pass: la dottoressa mette nei guai Madame e Camila Giorgi

Novità sul caso dei falsi vaccini per ottenere il Green Pass, che coinvolge tra i tanti alcuni volti noti quali la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi . Daniela Grillone Tecioiu, la dottoressa implicata nella vicenda, è comparsa in tribunale per l’incidente probatorio facendo scottanti rivelazioni. "Camila Giorgi? Era mia paziente. Insieme al padre Sergio, alla madre Claudia e ai fratelli Amadeus e Leandro. Francesca Calearo, in arte Madame? Mai vista prima", ha dichiarato. Eppure l'artista, in gara quest'anno al Festival di Sanremo , risulta vaccinata il 10 novembre 2021...

La confessione di Madame

Di recente Madame si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram, scaricando sostanzialmente la colpa sui genitori da tempo sostenitori della medicina alternativa. L'artista ha praticamente confessato di non essersi mai immunizzata contro il Covid e, anche se dopo 24 ore ha eliminato il post, per la Procura quella vale come una confessione. Si andrà dunque a dibattimento e le sue parole sui social network saranno inserite nel fascicolo processuale. Per ora non è invece prevista alcuna esclusione dalla kermesse musicale in onda su Rai Uno dal 7 all'11 febbraio. A farlo sapere il direttore artistico e conduttore Amadeus.

Gree Pass falsi e il caso Camila Giorgi

La dottoressa ha raccontato che tutti i componenti della famiglia Giorgi erano suoi pazienti da tempo. Nel periodo in cui le erano stati chiesti i certificati vaccinali nello studio medico erano a disposizione solo dosi Astrazeneca, sconsigliate a soggetti giovani. "Per questo motivo abbiamo fissato gli appuntamenti in autunno", ha ribadito la medica. Nei registri risultano però due somministrazioni alla sportiva durante l'anno 2021: la prima risalirebbe al 15 settembre, la seconda al 10 ottobre. Il giorno precedente, secondo quanto verificato dagli investigatori della Squadra mobile, Camila Giorgi si trovava in California agli Indian Wells Masters. "Confermo che nessuno dei vaccini effettuati alla famiglia Giorgi sono stati effettivamente somministrati. Si tratta di false attestazioni vaccinali", ha detto la Tecioiu, ribadendo anche di non aver ricevuto alcun compenso.