Ex presentatrice della Rai accusata di aver devastato casa della nonna 91enne

Virginia Sanjust è accusata di tentata estorsione e danneggiamento ai danni della nonna 91enne. L'ex presentatrice della Rai, già accusata di violazione di domicilio e disturbo del riposo delle persone nei confronti dell’ex fidanzato, sarà giudicata con il rito abbreviato dal Tribunale di Roma il prossimo 6 marzo. I fatti risalgono al 2019 e al 2020. In preda alla furia, l'ex Signorina Buonasera avrebbe distrutto mobili e suppellettili, “sradicato le lampade, staccando i quadri dalle pareti e danneggiandoli, infrangendo vetri”. Per il gip "il profilo di pericolosità sociale psichiatrica" della Sanjust era compatibile con un ricovero in una struttura ad hoc.