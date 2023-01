Il dramma di Hulk Hogan: non sente più le gambe

NEW YORK (Stati Uniti) - E’ stato a lungo idolo delle folle prim’ancora che nascessero i social. Nonostante questo, è conosciuto in tutto mondo. Hulk Hogan, uno dei wrestler più famosi della storia, non sta attraversando un buon momento di salute. La rivelazione arriva dal suo ex collega Kurt Angle, che si dice preoccupato per le condizioni di salute.