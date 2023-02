Salt Bae deriso su TikTok: prezzi folli e dopo il Mondiale il suo locale è vuoto!

NEW YORK (Stati Uniti) - Tempi magri per Salt Bae. Il ristoratore continua a essere bersagliato dal trolling sui social media, e la grande esposizione mediatica alla quale si è prestato sta diventando un boomerang. La sua presenza in mondovisione durante la premiazione dell’Argentina negli ultimi Mondiali ha infastidito moltissime persone, tanto da renderlo un personaggio antipatico.