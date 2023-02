Sara Tommasi a Le Iene racconta il dramma della malattia: “La cocaina era la mia medicina”

"Undici anni fa mi hanno diagnosticato un grave disturbo bipolare: quando ne soffri puoi non accorgerti di stare male, ma gli altri si accorgono che non sei più tu. Io non mi sentivo malata, non volevo esserlo". Inizia così il discorso di Sara Tommasi, che ha parlato della sua nuova vita in un monologo a Le Iene. "Avevo successo - prosegue -, non volevo diventare una perdente. Così ho negato la malattia, ho rifiutato le cure e l’aiuto della mia famiglia. Ho permesso alle persone sbagliate di approfittarsi di me. Ho iniziato ad assumere droga, in quel periodo una striscia era la mia medicina, la cosa più deliziosa. Sono finita sul set di un film hard senza capire come. Non ero in me. E ancora oggi qualcuno non capisce che in quella storia io sono la vittima".