Roma, inaugurato un campo per Francesco Valdiserri: presente il sindaco Gualtieri

ROMA - Il Comune di Roma non dimentica la tragica scomparsa di Francesco Valdiserri, il ragazzo di diciotto anni morto lo scorso ottobre dopo essere stato investito sulla Cristoforo Colombo mentre camminava con un amico. Oggi, in Via Cristoforo Colombo è stato inaugurato il campo sportivo che porta il suo nome. Presenti all'evento tanti esponenti politici di Roma, tra cui il sindaco Roberto Gualtieri. Presente la famiglia del ragazzo, con i genitori Luca Valdiserri e Paola Di Caro e la sorella Daria.