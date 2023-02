Elettra Lamborghini sta male: "Periodaccio, piango tanto. Ho dei traumi"

Confessione inaspettata di Elettra Lamborghini a 'Stasera c'è Cattelan'. "Come va? Eh.. Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone", ha dichiarato la cantante e opinionista tv, che ha subito precisato che non c'entra il marito Afrojack: "Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna, ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco".

Cosa è successo a Elettra Lamborghini "Davvero è un periodaccio per me, ma mi sto facendo aiutare, sono in terapia. Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla. L’avevo presa che avevo tre anni", ha spiegato l'ereditiera. Nessun riferimento alla sorella Ginevra, vista di recente al Grande Fratello Vip, con la quale Elettra non parla dal 2019.