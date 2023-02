Il gioco da tavolo che la regina Elisabetta ha vietato nella famiglia reale

Diventa difficile immaginare tutta la famiglia reale britannica che, una sera, si diverte con un gioco da tavolo. Eppure, con uno sforzo di immaginazione, eccola tutta riunita intorno a un tavolo per passare qualche ora di svago, senza pensare all'etichetta, agli appuntamenti in giro per il mondo, agli obblighi formali. Sì, è un quadretto che possiamo quasi vedere, a patto però che sul quel tavolo non ci sia Monopoly, uno dei passatempi più comuni e diffusi nel mondo.