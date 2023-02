In vendita la sabbia del punto in cui Tom Brady ha annunciato il ritiro: il costo è senza senso

Stavolta ha fatto sul serio e Tom Brady si è ritirato. Non torna indietro, ha dato l'annuncio ufficiale e ha lasciato il suo sport, la Nfl, la sua vita. Anche l'ex Gisele s'è emozionata: "Ti auguro solo cose meravigliose in questo nuovo capitolo della tua vita", ha dichiarato, dimenticando le polemiche legate al divorzio. Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers ha messo un punto alla sua carriera e come spesso capita quando uno sportivo di questo livello si ritira, ogni oggetto che ricordi il momento dell'addio raggiunge immediatamente un altissimo valore economico. Anche della sabbia.