C'è Posta per te, Federica Pellegrini piange in studio: ecco il motivo

Tante emozioni nell'ultima puntata di C'è Posta per Te , people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In studio come superospiti sono stati presenti la campionessa olimpica Federica Pellegrini , per la prima volta in studio insieme al marito Matteo Giunta , sposato lo scorso agosto.

Federica Pellegrini e la gravidanza: la gag con Fiorello

Pellegrini e Giunta a C'è Posta per Te

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno aperto la puntata entrando come primi ospiti. Dopo un breve video di presentazione, la coppia ha risposto alle domande della De Filippi: "Se mi fa impressione essere chiamata moglie? Devo dire che è molto strano. C'è un po' di magia in più. Ci sentiamo sempre dei giovincelli. Moglie è un nome e un cambio importante. C'è un brivido in più". Arriva poi la prima storia della serata, con Ida che manda la posta a sua madre, suo padre e sua sorella per chiedere loro scusa per il suo comportamento mentre combatteva contro un tumore. La Pellegrini, in lacrime, ha raggiunto la famiglia dopo aver sentito la loro storia: "Ci avete fatto emozionare. Ci siamo sposati da poco e per noi siete un esempio. È nelle difficoltà che si vede la famiglia, nelle difficoltà vorremmo essere forti come voi. Vi faccio i complimenti. Siete una forza. Anche noi abbiamo due belle famiglie, la vostra storia è terribile, comune alla nostra famiglia. La sfiga ci vede benissimo e può metterci in difficoltà, ma se dietro si hanno persone che ci stanno vicino, si riesce a superare anche quello". Chiude Matteo Giunta: "La vita è un bellissimo viaggio, a volte ci mette a tappeto, ma la fortuna è avere persone che ci aiutano a rialzarci. Come dice Ida, la sua forza siete voi".