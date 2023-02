Federica Pellegrini, nuova vita sugli sci e quel dettaglio sul lato B

ROMA - Federica Pellegrini si racconta sui social. L'ex campionessa di nuoto racconta le sue nuove abitudini ai tanti follower di Instagram e tra le domande più gettonate spiccano quelle sugli sci, una delle grandi passioni dell'ex fuoriclasse olimpica: "Sciare? Che c**o..." è la risposta che la Pellegrini dà a un follower che le chiedeva lo stato delle gambe dopo una giornata passata in montagna. "Sono nella fase rigida, sono tutta in tensione" - racconta 'La Divina' -. "Devo ammettere che il sedere è quello che ne risente di più", afferma scherzosamente la Pellegrini che poi aggiunge: "Ho le gambe abbastanza forti ma sono arrivata bella cotta".