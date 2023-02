Berrettini e Satta non si nascondo più: la nuova coppia insieme a San Siro

MILANO - Se ne parlava da più di qualche giorno, addirittura il settimanale "Chi" aveva svelato le prime uscite pubbliche, come in occasione del match dell'Eurolega di Basket tra Olimpia e Villurbanne al Forum di Assago e di una cena, neanche troppo, intima in un noto locale milanese. Ma questa sera Dazn ha aggiunto un ulteriore particolare, inquadrando la nuova coppia in tribuna a San Siro in occasione del derby della Madonnina tra Inter e Milan: Melissa Satta e Matteo Berrettini non si nascondono più e il flirt tra la showgirl e il tennista diventa virale.