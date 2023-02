Sisma Turchia-Siria: squadra volley di Hatay sotto le macerie

La squadra di pallavolo femminile della provincia turca di Hatay si trova sotto le macerie. Ne dà la notizia la Cnn turca riportando l'appello Twitter del giocatore del Alanya Belediyespor, Eneshan Can che invita a fare le ricerche per tentare di trovare le giocatrici ancora in vita. Le 14 sportive turche, disperse dopo il terremoto, si trovavano nel Palazzetto dello sport crollato dopo le forti scosse della notte.