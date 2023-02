A Empoli ricordato Carlo Castellani

"Mio padre mi ha insegnato la grandezza della vita e il suo valore. Grazie per ricordarlo. Porterò sempre il suo ricordo e la sua storia nelle scuole e tra i giovani".



Queste le parole di Franco Castellani, figlio di Carlo Castellani, morto all’interno del campo di concentramento di Mauthausen l'11 agosto 1944.



L'iniziativa promossa da Ussi Toscana ( Gruppo Giornalisti Sportivi), con la collaborazione dell'Empoli FC e dei Comuni di Empoli e Montelupo, era in programma il 27 gennaio, nel Giorno della Memoria. È stata posticipata per rispetto al dolore della famiglia Castellani che in quel giorno ha perso Carla Castellani, figlia dell'indimenticato calciatore.

Uno spazio è stato dedicato alla testimonianza della famiglia Castellani, a cui sono stati letti gli scritti degli studenti della 3 B della scuola media "Vanghetti" che hanno scritto del valore della vita legato al ricordo di Castellani.



All'evento hanno partecipato Fabrizio Biuzzi, Assessore allo Sport del Comune di Empoli, Lorenzo Nesi, Assessore alla Memoria del Comune di Montelupo, Alessio Mantellassi, Presidente del Consiglio Comunale di Empoli e per Ussi Toscana, Gaia Simonetti, Vicesegretario e delegata ai progetti sociali e Carlo Salvadori.