Ansia per Zaccheroni: sbatte la testa e cade, è in rianimazione

CESENA - L'ex tecnico - tra le altre - di Milan, Lazio, Inter e Juventus, Alberto Zaccheroni, è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena nel reparto di rianimazione dopo aver sbattuto violentemente la testa in seguito ad una brutta caduta nella sua abitazione di via Leonardo Da Vinci. I medici, accorsi sul posto, hanno trovato Zaccheroni steso per terra e privo di sensi e l'hanno subito trasportato in ospedale. Non è ancora chiaro se la caduta è stata causata da un malore. L'ex allenatore, che è in prognosi riservata, è comunque vigile.