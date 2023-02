Il soprannome segreto con cui Shakira chiama Clara Chia: Piqué non sarà felice

Tutto ciò che riguarda Shakira, Piqué e Clara Chía, la nuova fiamma dell'ex Barcellona, diventa argomento di dibattito pubblico e confronto sui social, anche il soprannome con cui la cantante colombiana, in cima alle classifiche mondiali con la sua nuova hit "Bzrp Music Session Vol. 53", chiamava Chía prima che si verificasse il tradimento: come riportato dal giornalista Roberto Antolín nel programma Mitre Live, "la zanzara morta" ("mosquita muerta") era l'appellativo usato da Shakira in modo dispreggiativo nei confronti della nuova fidanzata di Piqué.