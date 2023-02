Terremoto in Turchia, fa il cassiere per aiutare: lo riconoscete? È un ct

TURCHIA - Il bilancio complessivo dei morti per il terremoto che ha colpito lunedì 6 febbraio la Turchia e la Siria ha superato ormai quota 25 mila, mentre sono decine di migliaia i feriti. Si continua a scavare sotto le macerie nella speranza di salvare vite umane. Anche il mondo del calcio si è mobilitato per dare sostegno in ogni modo: Pirlo e Zaniolo sono scesi in campo per la raccolta e la distribuzione degli aiuti sanitari. E a loro si è unito anche Stefan Kuntz, il ct della nazionale turca, che ha lavorato in Germania come cassiere nella più grande catena di supermercati presente nella sua città natale, Neunkirchen. I ricavi della giornata di lavoro sono stati poi donati ad un associazione che li devolverà alla Turchia in supporto all’emergenza.