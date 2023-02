Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ha parlato della sua infanzia difficile a Verissimo. "La mancanza di amore che i miei genitori mi hanno fatto vivere perché erano impegnati con il lavoro, mi ha creato voragini immense dentro", ha confidato a Silvia Toffanin. "Da bambina ero trattata come un pacco postale: sballottata a destra e sinistra, passavo da una casa all'altra come se nulla fosse. I miei genitori non erano mai con me, nella mia infanzia ho cambiato 50 tate", ha aggiunto.