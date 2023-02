Cicatrice francese, che cos'è la nuova pericolosa sfida di TikTok

C'è grande preoccupazione per la nuova sfida di TikTok, quella della cicatrice francese. In poche parole si tratta di un livido sul volto autoinflitto con un forte pizzicotto che lascia un segno per alcune settimane. Una sfida per dimostrare la propria durezza ma allo stesso tempo anche un modo per farsi del male. Alcuni presidi scolastici hanno invitato i genitori a vigiliare sui propri figli.