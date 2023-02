Joana Sanz, altra tragedia personale dopo Dani Alves in carcere

Ancora una tragedia personale per Joana Sanz, la moglie di Dani Alves. Dopo l'arresto del calciatore e la morte della madre la modella spagnola deve ora fare i conti con un'altra grave perdita, quella di Coco, il suo amato french bulldog di dodici anni. "Ora sarai un'altra stella nel cielo che si prenderà cura di me insieme a mia madre", ha fatto sapere Joana su Instagram. Il quattrozampe era malato da mesi. La Sanz è volata a Parigi per trascorrere qualche giorno in tranquillità prima di riprendere il suo lavoro in passerella.