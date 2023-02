Shakira, scioccante attacco a Piqué per San Valentino: "Potrei uccidere..."

"Potrei uccidere il mio ex"

Shakira ha pubblicato un video su Instagram in cui, mentre si occupa delle pulizie di casa, canta il ritornello della canzone che fa: "Potrei uccidere il mio ex". Il messaggio arriva forte e chiaro e scatena la solita valanga di reazioni sui social. Nel testo della canzone si legge: "Odio vederti con un’altra donna, saperti felice. Odio vederti felice se non sono io a guidare. Sono così maturo, Ho trovato un terapeuta che mi dice che ci sono altri uomini, Non voglio nessuno, voglio solo te, Se non posso averti io, non dovrebbe averti nessuno, Potrei, potrei uccidere il mio ex, non è una buona idea, La sua nuova ragazza è la prossima, Come sono arrivato qui?, Potrei uccidere il mio ex, Ma lo amo ancora, Preferisco essere in prigione che da sola".