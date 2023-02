La moglie di Dani Alves e l'indizio sul suo futuro in una canzone: "Pagliaccio"

Joana Sanz, la moglie di Dani Alves, sta vivendo giorni durissimi. Dopo l'arresto di suo marito, accusato di violenza sessuale, la modella ha perso anche la madre per un cancro all'utero. Un doppio colpo tremendo che Joana prova a incassare come meglio può, distraendosi con amici e qualche post o storia social per i suoi follower. Tra le ultime condivisioni però ha destato attenzione la canzone "200 copas" di Karol G, che contiene queste parole: "Amica, lascia stare quel pagliaccio. Se lo pagassero per farti soffrire, sarebbe già milionario". Una frase rivolta indirettamente a Dani Alves? Sui social si interrogano. E intanto la modella, in una nuova storia, posta delle rose bianche con un'altra canzone: "Posso comprarmi dei fiori, scrivere il mio nome sulla sabbia, parlare con me stessa per ore, dire cose che non capisci. Posso portarmi a ballare e tenermi la mano. Sì, posso amarmi meglio di te".