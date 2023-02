Gucci, la scioccante svolta: "Nulla costerà meno di 40 mila euro". Ecco in quali negozi

ROMA - Fa discutere al nuova strategia di Gucci: il gruppo Kering , che cura l'immagine di vari brand di lusso come Yves Saint Laurent, Balenciaga e la stessa Gucci, ha in mente una vera e propria rivoluzione per il marchio italiano, spiegata dal presidente e Ceo François-Henri Pinault , come raccontato nell'edizione odierna del Corriere della Sera. Pinault ha sottolineato la crescita del brand, che si attesta sull'8% nel solo 2022. L'ultimo trimestre dello scorso anno ha però registrato un -14%. Un campanello d'allarme che ha portato il marchio a studiare una linea che combini qualità e moda, con quest'ultima rivolta ai più giovani.

Gucci, rivoluzione in atto

La vera rivoluzione avrà però a che fare con gli store: nei saloni Gucci la fascia dei prezzi non sarà proprio agevole per tutti i clienti. Al contrario, il marchio ha ideato infatti un piano dedicato esclusivamente a prodotti dal prezzo minimo stellare: si parla di ben 40mila euro. Pinault sottolinea che per rivolgersi a una clientela di alto livello "proporremo - scrive il Corriere della Sera' borse o mobili con un prezzo di ingresso molto alto, nessun oggetto costerà meno di 40mila euro, fino ai 3 milioni di euro e oltre dell'alta gioielleria». Le prime aperture dei flagship store sono previste a Los Angeles, a Shanghai, Tokyo e Londra e anche in via Montenapoleone a Milano.