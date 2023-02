Bill Gates, la nuova profezia sulla minaccia all’umanità. E l’Interpol gli dà ragione!

Bill Gates si è guadagnato la reputazione di prevedere i progressi della tecnologia , così come le crisi sanitarie , e continua a dare previsioni sul futuro dell'umanità. Nel 2015 aveva avvertito tutti su una terribile pandemia che avrebbe messo in ginocchio il mondo e 5 anni dopo il Covid ha effettivamente rivoluzionato le nostre vite. Gates mette però tutti in guardia da tempo sulle minacce che tolgono il sonno all'uomo, una delle quali risulta essere sempre più crescente a livello globale: si tratta del bioterrorismo .

Gates avverte: "Investire sulla ricerca"

Il fondatore di Microsoft spiega il pericolo nel dettaglio: "Dobbiamo essere pronti 'ad ogni costo' a fermare disastri come gli attacchi terroristici del vaiolo", sottolinea Bill Gates riferendosi al pericolo dei bioterroristi. Poi aggiunge: "E se un bioterrorista portasse il vaiolo in 10 o più aeroporti? Sai come reagirebbe il mondo? Ci sono epidemie causate naturalmente e altre causate dal bioterrorismo che potrebbero essere anche peggiori di quelle che sperimentiamo oggi". Ecco perché Bill Gates ritiene che i paesi dovrebbero investire per finanziare la ricerca.