Sfiora una scultura da 40mila euro e la distrugge: incredibile a Miami

MIAMI (STATI UNITI) - Una scultura in vetro di Jeff Koons , del valore di 40.000 euro è stata ridotta in briciole. L'increscioso episodio è avvenuto a Miami, durante un'anteprima privata all' Art Wynwood. La scultura faceva parte della serie "balloon dog", che ha fatto conoscere Koons in tutto il mondo. Una donna si è avvicinata alla scultura, l'ha toccata e l'ha fatta cadere. "Ho visto che questa donna era lì e picchiettava sulla scultura, che è caduta e si è rotta in mille pezzi", ha spiegato al canale Fox News l'artista Stephen Gamson testimone del fatto.

Il racconto dei testimoni

Qualcuno, in un primo momento, jha pensato che si trattasse di una messa in scena. Lo stesso Gamson ha detto che credeva che la donna stesse toccando l'opera d'arte, che si trovava su un piedistallo in acrilico con il nome di Jeff Koons, per verificare se fosse realmente un gonfiabile. Un testimone ha filmato mentre i lavoratori della galleria spazzavano via le schegge di vetro. "Non posso credere che qualcuno possa averlo rovesciato", si legge nel post.