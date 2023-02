Lady Vieri si sfoga sui social dopo anni: "Mi sono vergognata..."

Sfogo Caracciolo, il messaggio sui social

"Ci ho messo un po’ a pubblicare queste foto, come tutte le foto di questo genere. Anni fa, avevo partorito da poco e pubblicai una foto dove mi vedevo abbastanza bene in costume. Mi avete tempestato di messaggi, dicendomi che ero stata bravissima ad aver avuto coraggio di pubblicarla. Non capivo, per me è stato tutto un misunderstanding, io mi vedevo benissimo in quella foto e non capivo tutto questa enfasi da parte vostra. Dopo mesi, riaprii quel post e quei commenti. Capii che per voi, avevo avuto coraggio a pubblicare una foto così, dove non ero in forma. Praticamente mi sono vergognata di quello che avevo fatto, ero convita di stare bene fisicamente, ma in realtà non era così e me l’avete fanno notare proprio voi! Per anni, mi sono sentita parecchio inadeguata e insicura sul mio fisico un po’ anche tutt’ora e ammetto che ci sto lavorando ancora oggi, seppur con i miei limiti, per cercare di migliorarmi ogni giorno di più. Lo faccio per me. Questo per dirvi che a volte dovreste essere un po’ più attenti a dire per forza quello che pensate, perché non sapete chi avete davanti, non conoscete le battaglia che alcune persone vivono internamente nella propria testa, i sentimenti e le ferite di questa persona. Un po’ di rispetto e gentilezza in più non fanno mai male... AMEN!".