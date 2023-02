Casillas, clamorosi insulti a Piqué e litigio in diretta: cos'è successo

Sono stato rivali per tanti anni nei sentitissimi Barcellona-Real Madrid e compagni di squadra quando hanno condiviso la maglietta della Spagna in nazionale, ma fuori dal campo hanno sempre mantenuto un sincero rapporto di amicizia. Eppure quando c'è da scontrarsi verbalmente Piqué e Casillas non si tirano indietro: è successo durante la trasmissione del programma "Kings League", progetto ideato dall'ex difensore blaugrana.

Casillas: "Piqué un imbecille"

Il tema era quello del Barcellona Gate, il caso che sta travolgendo il club catalano, invischiato per presunti pagamenti a un dirigente arbitrale per ottenere favori sul campo. Su questo si sono confrontati con toni accesi i due ex calciatori, senza evitare insulti: ne è nato un litigio, anche se con toni ironici. Lo streamer che ha condotto la trasmissione ha scritto a Casillas per chiedergli cosa pensasse di Piqué: "Non ti sembra un po' uno stro***? Sii sincero". "Ragazzino totale e imbecille", la risposta di Iker.