La classifica delle 30 città migliori del mondo: Roma in Top 10

Luogo, programmazione, persone, prodotto, prosperità e promozione, sono questi i criteri che il sito Worlds Best Cities ha preso in considerazione ed esaminato per stilare la classifica 2023 delle 30 città migliori del mondo. Sono state escluse dalla gara le città russe di Mosca e San Pietroburgo, mentre a Kiev, capitale dell'Ucraina, è stato concesso un posto d'onore. Roma è nella top 10, ma fuori dal podio: di seguito la graduatoria completa.