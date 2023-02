Harry e Meghan: ecco cosa fanno in attesa della chiamata di Re Carlo

L'uscita di 'Spare', il libro autobiografico in cui il Principe Harry si scaglia contro la monarchia inglese, non ha lasciato indifferenti Re Carlo, William e Kate e tutto il resto della royal family. Di recente i nomi di Harry e Meghan sono stati rimossi dal Queen's Commonwealth Trust, ente di beneficenza che sostiene i giovani fino a 35 anni in tutto il Commonwealth. A prendere questa drastica decisione sarebbe stato Carlo in persona, piuttosto adirato per le ultime mosse del secondogenito avuto da Lady Diana. Per questa ragione molto probablmente i duchi di Sussex non saranno presenti neppure all'incoronazione del nuovo monarca, prevista per il prossimo 6 maggio, anche se una decisione ufficiale non è stata ancora presa a riguardo. Intanto si vocifera in America di una probabile terza gravidanza per la Markle ma al momento mancano ancora conferme.