Federica Pellegrini: "Mi sento romantica", cosa ha fatto per il marito

A sei mesi dal matrimonio celebrato a Venezia, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono più uniti e complici che mai. L'ex nuotatrice è davvero felice accanto al suo ex allenatore e in più di una occasione ha pubblicamente dimostrato tutto l'amore che prova.

Federica Pellegrini romantica

Di recente la Divina ha postato un video con alcuni dei momenti più belli delle sue nozze con Giunta. "Per te...Così perché oggi mi sento romantica", ha scritto Federica, che per il filmato ha voluto utilizzare una delle canzoni più belle del momento, ovvero 'Supereroi' di Mr.Rain. Da parte dei follower pioggia di like e commenti entusiastici.