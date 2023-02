L’allarme dell’Onu: queste grandi città presto potrebbero scomparire

ROMA - La minaccia degli ambientalisti è concreta: se gli effetti dell'emergenza climatica non verranno fermati, l'innalzamento del livello del mare potrebbe ridisegnare la mappa del mondo in modo terrificante. Salvo un cambio di rotta collettivo, tra una manciata di decenni ci saranno popolazioni parzialmente o completamente sepolte sott'acqua.

Lo scioglimento dei ghiacciai

Il motivo è lo scioglimento dei ghiacci in aree come l'Antartide o la Groenlandia. Questo improvviso aumento del flusso marino può causare un innalzamento repentino del livello del mare. Le città costiere a bassa quota sarebbero le prime vittime di questo cambiamento ambientale aggressivo. Milioni di persone potrebbero perdere le loro case e vedere il luogo in cui sono nati, cresciuti e vissuti cessare gradualmente di esistere. Inutile dire che ciò scatenerebbe anche una crisi migratoria senza precedenti.