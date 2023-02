Vincenzo Montella lancia SOS Turchia, progetto di solidarietà per aiutare le vittime del terremoto

Lo schock per quanto accaduto in quella che ora è la sua patria calcistica è ancora vivo in Vincenzo Montella, che dalla notte del terribile sisma che ha devastato un'intera regione della Turchia e la confinante Siria, mietendo oltre 40mila vittime, non si è più dato pace, attivandosi da subito in prima persona per sostenere le vittime del terremoto. L'ex aeroplanino, oggi allenatore dell'Adana Demirspor, è nuovamense "sceso in campo", fondando a tempo di record la Vincenzo Montella Emergency, un’iniziativa umanitaria con il fine di aiutare e sostenere persone in situazioni di difficoltà.