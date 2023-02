E adesso togliete TikTok. Ai dipendenti della Commissione europea è stato imposto di disinstallare l'applicazione del famoso social cinese sui dispositivi aziendali e su quelli personali con accesso al servizio di telefonia mobile della Commissione. Il motivo? Proteggere i dati della Commissione e aumentare la sicurezza informatica per evitare che si possa essere spiati, come successo ad alcuni giornalisti. Un rischio troppo grande che non può essere corso.