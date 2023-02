Piqué cacciato dal ristorante: la colpa è di Shakira!

Proprietario fan di Shakira

Il proprietario del locale si è rifiutato di farli accomodare perché è un fan della cantante colombiana. La coppia lo scorso weekend si era presentata in un noto ristorante giapponese di Barcellona per poter cenare. Ma il proprietario si è rifiutato di servirli. Alle rimostranze dei due fidanzati, il ristoratore ha risposto prontamente: "Qui ci riserviamo il diritto di ammissione per i nostri clienti”. E a quel punto, è stato negato loro il servizio. All’uscita del ristorante i due sembravano essere piuttosto turbati, in particolare modo la fidanzata di Piqué, Clara Chía che non è sembrata affatto serena per l’episodio.