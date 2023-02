Pig Palace, un grattacielo di maiali in Cina. Esperti in allarme: "Se entra una malattia..."

Il più grande allevamento di maiali al mondo si trova in Cina e sta destando una certa preoccupazione. Soprannominato Pig Palace non è altro che un grattacielo con 26 piani con al suo interno 600mila suini. La struttura si trova nella periferia di Ezhou, nella provincia di Hubei, e ha aperto i battenti ad ottobre 2022. Geograficamente la struttura è stata costruita a pochi chilometri da Wuhan, la città in cui è stato riscontrato per la prima volta il Covid-19. Gli esperti temono che un allevamento di dimensioni così grandi possa aumentare il rischio di epidemie animali, nonostante i controlli. Secondo le descrizioni fornite dai proprietari i sistemi per la ventilazione e la temperatura sono ottimali e sarebbero in grado di isolare i suini dal rischio di malattie esterne. Anche per dipendenti ci sarebbero check piuttosto stringenti: gli operai devono sottoporsi a vari test prima di entrare e non possono lasciare l’edificio fino al turno successivo.