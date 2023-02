Addio a Maurizio Costanzo: aveva 84 anni

La camera ardente per Maurizio Costanzo sarà allestita da domani alle 10.30 in Campidoglio . La chiusura è prevista domenica alle 18. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia.

La storia di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è stato autore di decine di programmi televisivi e radiofonici. Nel 1976 raggiunse la popolarità con Bontà loro, sulla Rai. A lui si deve l'invenzione del talk show. Tra i suoi programmi più conosciuti, anche Buona domenica. Nell'82 realizza il Maurizio Costanzo Show, il suo show più longevo con 40 anni di puntate e quasi 55.000 ospiti intervistati. Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collab. con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi (2015), Vi racconto l'Isis (2016) e Smemorabilia.

Il rapporto con la Roma

Maurizio Costanzo ha sempre dichiarato la sua passione per i colori giallorossi. L'unico argomento per il quale era possibile chiamarlo direttamente, senza passare per l'ufficio stampa. Ha avuto un rapporto speciale con Francesco Totti, che ha convinto a realizzare il famoso libro delle barzellette. Tra i suoi giocatori preferiti c'erano Falcao, Batistuta e Pruzzo. Grande ascoltatore delle radio romane, una volta (in disaccordo con il pensiero dei conduttori) chiamò in diretta per dire: “Ma che state a di’?” Senza svelare chi fosse. Un anno fa si dimise dal ruolo di consulente della comunicazione del club.