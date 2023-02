Totti saluta così Maurizio Costanzo: "Sarai sempre nel mio cuore"

A poche ore dalla scomparsa di Maurizio Costanzo , è arrivato anche il saluto social di Francesco Totti , che con una storia su Instagram ha onorato la dipartita del mitico giornalista, per tanti anni suo consulente per la comunicazione e ormai grande amico: "RIP maestro" e una recente foto tra i due, davvero legati da un rapporto intimo e certamente speciale.

Totti e Costanzo: dal libro sulle barzellette, all'amicizia vera e propria

Il rapporto tra Francesco Totti e Maurizio Costanzo affonda le sue radici nella passione per i giallorossi e per il mitico capitano della Roma del grande giornalista, che intervenne in prima persona per salvaguardare l'immagine del campione giallorosso. In particolare dopo l'episodio dello sputo al danese Poulsen, nel 2008, quando Costanzo riuscì a convincere Totti a sdrammatizzare l'episodio, riplasmando la sua immagine proprio attraverso un libro di geniali barzellette, tutte tese a rimettere il campione romanista sui binari della normalità, aggiungendo un tocco di giusta autorinoia. Il risultato? Un fragoroso successo. Anche nel rapporto tra i due, che, da quell'illuminata intuizione, passarono ad una relazione molto più intima, piuttosto che "commerciale".