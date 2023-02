Maurizio Costanzo, in diretta la camera ardente: è arrivata Maria De Filippi

Arrivata Maria De Filippi

In Campidoglio è arrivata anche Maria De Filippi, che ha raggiunto la camera ardente allestita per il marito Maurizio Costanzo passando da un ingresso laterale. Con lei, il figlio adottivo della coppia, Gabriele, in lacrime. Insieme si sono messi in prima fila nei posti per parenti e amici e la conduttrice, completo e occhiali neri, continua a parlare con il figlio per consolarlo, guardando anche il flusso di persone che arriva in omaggio al giornalista.

Le parole dell'ex sindaca Raggi, c'è Paola Barale

È arrivata anche Paola Barale per rendere omaggio a Maurizio Costanzo. Queste, intanto, le parole dell'ex sindaca Virginia Raggi: "Da lui ho avuto un insegnamento di vita e umano. Una cosa che ci siamo sempre detti è che ci siamo conosciuti tardi. Provavamo a tirar fuori idee per la città che entrambi amiamo. Ho scoperto una persona di una profondissima umanità, capace di parlare di cose molto profonde e molto leggere allo stesso tempo, di ridere e di emozionarci".

Arrivati Raggi, Fiorello e Mastandrea

Arrivati alla camera ardente in Campidoglio l'ex sindaca Virginia Raggi, Fiorello e un commosso Valerio Mastandrea, lanciato proprio da Maurizio Costanzo. Fiorello, arrivato con la moglie, è rimasto in silenzio davanti al feretro, con le mani appoggiate ai lati.

L'arrivo del feretro

Il feretro del giornalista è stato accolto da due suoi figli (il regista Saverio Costanzo e la sceneggiatrice Camilla Costanzo) e da Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Presente anche la prima moglie Flaminia Morandi, mentre sono centinaia le persone in fila per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Tra i primi ad arrivare l'ex sindaco Francesco Rutelli con la moglie e giornalista Barbara Palombelli, l'attrice Manuela Aureli, Mara Venier e Pierluigi Diaco. Insieme alla bara sono stati portati all'interno quattro vasi di rose bianche. In fondo alla sala, tra le corone, quella di Roma Capitale e della Regione Lazio. Anche l'ex sindaco di Roma Virginia Raggi, lo showman Rosario Fiorello e l'attore Valerio Mastandrea hanno voluto portare il loro ultimo saluto al giornalista.

Il ricordo del sindaco di Roma

"E' commovente l'omaggio dei romani a un gigante della televisione - ha sottolineato il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri - della cultura e del giornalismo italiano. Maurizio Costanzo era una persona molto dolce, molto empatica, un professionista inarrivabile, un pezzo della storia del costume e della cultura italiana. Tutti quanti gli dobbiamo molto".

(articolo in aggiornamento)