Modella di OnlyFans: quanto ha speso e quante iniezioni per le labbra più grandi della Gran Bretagna

Più di 100 iniezioni di filler per avere le labbra più grandi della Gran Bretagna. È la storia di Sofia, modella 27enne di OnlyFans. La ragazza, che vive a Manchester, non ha alcuna intenzione di fermarsi qui dopo aver speso ben 200mila sterline. Ogni due mesi si sottopone ad una nuova seduta. In passato si è recata dal chirurgo estetico per un aumento del seno, due lifting brasiliani ai glutei e un trapianto di capelli.