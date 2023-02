Maria De Filippi e i selfie davanti alla bara di Costanzo: è caos alla camera ardente

Polemica per i selfie con Maria alla camera ardente di Costanzo

"Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Uno a uno. Poi arriva il co***ne che le chiede un selfie. Alla vedova, con la bara dietro. Ma come si può?", ha fatto notare qualcuno su Twitter. “Ma si può chiedere un selfie a Maria in un momento tragico della sua vita e con la bara di suo marito ancora dietro solo per farsi notare?”, ha commentato un altro. L'indignazione è (giustamente) tanta.