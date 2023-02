Sabrina Ferilli e l'incredibile gesto per Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo

Sabrina Ferilli vicina a Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. Le due sono molto amiche da tanti anni. In questi giorni l'attrice romana è in Giappone ma ha deciso di prendere il primo volo per rientrare in Italia e partecipare così ai funerali del giornalista, previsti per lunedì 27 febbraio.