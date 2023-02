Come sta Bruce Willis? Arrivano brutte notizie: "Sempre più aggressivo". L'aggiornamento

Demenza frontotemporale, è questa la malattia che sta complicando la vita di Bruce Willis, ritiratosi dalle scene da circa un anno. L'annuncio shock è arrivato dall'ex moglie Demi Moore, ora però emergono nuovi dettagli circa le condizioni di salute dell'attore statunitense. Il cugino della madre di Willis, Marlene, ha rilasciato un'intervista alla Bild in cui ha spiegato come l'attore 67enne stia peggiorando: "Sua madre è sicura che suo figlio non la riconosca più", ha detto. Da una fonte vicina alla famiglia invece è arrivata anche l'indiscrezione secondo la quale "le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni".